Трамп заявил о якобы согласии Ирана на отказ от ядерного оружия
Глава Белого дома сообщил о достижении прогресса в диалоге с Тегераном.
Фото: www.globallookpress.com/AdMedia
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами в Белом доме.
«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим», — сказал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что в течение последних суток между сторонами шли интенсивные и конструктивные консультации. Трамп выразил уверенность, что подписание итогового документа весьма вероятно в ближайшее время.
Также президент США уточнил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с исламской республикой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что операция по разблокировке судоходства в Ормузском проливе «Свобода» временно приостановлена. Дональд Трамп отметил, что решение связано с просьбами Пакистана и других стран, успехами Вашингтона в военном деле, а также достижении «прогресса» в переговорном процессе с Тегераном. При этом Трамп заявил, что блокада пролива будет продолжаться.
