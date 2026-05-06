Трамп заявил о якобы согласии Ирана на отказ от ядерного оружия

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Глава Белого дома сообщил о достижении прогресса в диалоге с Тегераном.

Иран согласился на отказ от ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился на отказ от ядерного оружия. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим», — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что в течение последних суток между сторонами шли интенсивные и конструктивные консультации. Трамп выразил уверенность, что подписание итогового документа весьма вероятно в ближайшее время.

Также президент США уточнил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с исламской республикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что операция по разблокировке судоходства в Ормузском проливе «Свобода» временно приостановлена. Дональд Трамп отметил, что решение связано с просьбами Пакистана и других стран, успехами Вашингтона в военном деле, а также достижении «прогресса» в переговорном процессе с Тегераном. При этом Трамп заявил, что блокада пролива будет продолжаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война Израиля и Ирана
6 мая
Истребитель США вывел из строя иранский танкер в Оманском заливе
6 мая
Разрушенной статуе Христа в Ливане посвятили художественную работу в центре Тегерана
6 мая
В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
6 мая
Рубио заявил о завершении операции США «Эпическая ярость» в Иране
5 мая
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
3 мая
Иранский нефтяной танкер обошел американскую блокаду в Ормузском проливе
2 мая
Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива
30 апр
Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
29 апр
Путин провел телефонный разговор с Трампом: главные заявления
26 апр
Война в Иране: почему ставки для США становятся критическими
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Яйца под кран: какие продукты надо обязательно мыть
22:45
Не успели спасти: женщина утонула на глазах дочери из-за ошибки диспетчера
22:38
Может стать недвижимостью: когда теплицу на даче нужно регистрировать
22:33
Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая
22:30
Опасные паузы в речи: как обычное «хм» может говорить о деменции
22:24
Трамп заявил о якобы согласии Ирана на отказ от ядерного оружия

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео