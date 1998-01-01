Группа «Ленинград» накануне презентовала новый клип «Золото». За сутки видео посмотрели в сети почти 800 тысяч раз. Действие разворачивается в тюрьме. Песня рассказывает о меркантильных женщинах, которые хотят заполучить богатых мужчин любой ценой и превращаются в «монстров» при виде золота.

Большинство поклонников группы песню не оценили. Людям понравились только видеоэффекты.

— Визуалка крутая, а вот песня — ни о чем.

— Красиво, но песня-то где? В последнее время все примитивнее и примитивнее.

— Шнур, не позорься! — написали в сети.

Впрочем, нашлись и те, кто счел песню философской. Люди решили, что на стихи о меркантильных женщинах Шнура «вдохновила» новая молодая жена. Поклонники решили, что женщина забирает у музыканта все деньги, и он начал подумывать о разводе.

— Шнур разводиться собрался? А то откуда эти претензии к противоположному полу по поводу меркантильности? — задались вопросом в сети.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Шнуров сам отзывается о новой супруге.