Полицейские изъяли килограмм золота из нелегального оборота в Красноярском крае

Полицейские изъяли из нелегального оборота около килограмма золота 999-й пробы общей стоимостью 2,5 миллиона рублей в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что два пакета с драгметаллом были найдены в машине 51-летнего мужчины, признавшего, что он купил золото у местного жителя. Сейчас полицейские устанавливают происхождение драгоценного металла. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга».

Ранее Пятый канал сообщал, как полицейские Дубая раскрыли кражу бриллианта всего за 20 часов.