Аэропорт Гатвик частично возобновил работу

Лондонский аэропорт Гатвик частично возобновил свою работу. Об этом стало известно из Twitter учреждения. В сообщении говорится, что ограниченное количество рейсов уже внесены в расписание.

Gatwick’s runway is currently available and a limited number of aircraft are scheduled for departure and arrival. ½ — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 21 декабря 2018 г.

Аэропорт Гатвик на Юге Лондона был закрыт в течение двух суток, после того как над взлетно-посадочной полосой были замечены беспилотники. Как сказал один из сотрудников аэропорта, дроны хаотично кружили над Гатвиком и тем самым создавали угрозу самолетам.

Хотя воздушное сообщение в регионе частично возобновлено, представители компании советуют пассажирам проверять статус своего рейса прежде чем отправляться в аэропорт.

Ранее Пятый канал публиковал видео с беспилотниками над Гатвиком.