Дебош «полковника полиции» в Пулково попал на видео

Сотрудники транспортной прокуратуры задержали дебошира в аэропорту Пулково. Причиной этого стало неадекватное поведение, которую мужчина закатил в одном из терминалов. Пассажир, который, по все видимости, был не трезв, лег на пол и требовал немедленно дать ему сигарету. Стражи порядка окружили нарушителя общественного спокойствия и надели на него наручники. Но на этом истерика пассажира не прекратилась. По пути в участок дебошир кричал, что он — полковник полиции.

— Документы мои не взяли! Я — полковник полиции! — утверждал мужчина.

Ранее Пятый канал публиковал кадры пьяного дебоша на рейсе «Москва-Бангкок». Нетрезвый пассажир угрожал расправой экипажу и пассажирам самолета, следовавшего в столицу Таиланда.