Бизнесмен занял квартиру многодетной матери и платил за нее в 13 раз меньше

Генеральный директор управляющей компании ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского района» в Санкт-Петербурге арендовал государственную трехкомнатную квартиру, которая стоила в 13 раз ниже рыночной стоимости и предназначалась для многодетной матери. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

— Администрация района при определении жилья для многодетной матери сделала выбор в пользу директора «Жилкомсервиса», — отметили в пресс-службе.

В результате мужчина платил за аренду жилья всего 2,5 тысячи рублей вместо 35 тысяч. Однако через какое-то время в прокуратуру района обратилась мать троих несовершеннолетних детей, которая стояла в очереди на получение этой квартиры. По ее словам, ей отказали в аренде обещанного жилья, поскольку оно было занято.

— В ходе проверки прокуратура установила, что в трехкомнатной квартире на проспекте Ветеранов проживает генеральный директор управляющей компании, так как глава администрации Красносельского района передал квартиру в аренду фирме, — говорится в сообщении.

Сам гендиректор УК при разговоре с ведомством заявил, что ему «пришлось» занять эту квартиру, поскольку его жилье по месту его регистрации в Петергофе оказалось непригодным для проживания.

Сейчас прокуратура продолжает проверку.

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