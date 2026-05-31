В Петербурге открылась выставка портретов знаменитых деятелей культуры

Что общего у артиста балета, дирижера и телеведущей. Все они стали героями картин одного художника — Ивана Вялкова. В Петербурге открылась его выставка портретов знаменитых деятелей культуры. Экспозицию посетил и корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

В полете навстречу друг другу артисты балета. Такие легкие в своей невесомости они встречают гостей выставки.

Премьер Михайловского театра Никита Четвериков свой портрет увидел впервые.

«Удалось, наверное, передать саму суть, что балет — это искусство и труда, и какой-то легкости», — говорит артист балета.

Такие разные портреты. Вот тяжело и прямо в душу смотрит актер Виктор Бегунов. Но объединяет их одно — все они лучезарный люди художника Ивана Вялкова.

«Вообще-то, лучезарность проявляется в каждом человеке — ни в каком-то исключительном… Когда он влюблен, когда он смотрит на что-то красивое или когда он делает что-то красивое», — отмечает художник.

Каждый портрет — не то что кадр, целый фильм о героях. Оно и понятно. Иван Вялков — человек от телевидения. С 1992 года работает на ведущих каналах страны, ныне — замдиректора Пятого канала и режиссер-постановщик легендарных «Алых парусов».

«Все-таки живопись сложнее телевидения, фиксирует действительность. А живопись — это все-таки какая-то мечта или другая реальность, которую ты, в том числе, создаешь. Я даже не знаю, есть ли у нас еще какие-нибудь художники-телевизионщики…» — сомневается телеведущая Ника Стрижак.

Отсюда и авторский почерк, умение точно выстроить кадр, работать со светом и через взгляд или жест раскрыть характер человека.

«Портрет маэстро Фабио Мастранджело настолько пропитан энергией, что он, словно рыцарь-джедай, вот-вот оттолкнет тебя, зрителя, своей невидимой силой», — отмечает корреспондент Даниил Ланков.

«Это чуть-чуть какой-то секрет… Это такой момент, когда не надо было играть громко», — вспоминает сцену с портрета сам Мастранджело, художественный руководитель петербургского музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

Следующее полотно — «Триллер в Маниле», бой-легенда из мира бокса. Лучезарный Мухаммед Али и блестящий Джо Фрейзер.

«Мне с точки зрения техники было любопытно попробовать передать вот это свечение тел в момент боя, движения…» — говорит Вялков.

Его портреты существуют словно на грани живописи и кинематографа. В них чувствуется режиссерское внимание к деталям и драматургии образа.

«Ветер как будто развивает ее золотые волосы. Великолепно исполненная фактура передает ощущение именно присутствия», — описывает картину искусствовед Александра Башарова, куратор выставки.

Узнаваемые люди из мира медиа и те, кто чаще за кадром, но светят не менее ярко. Выставка картин художника и телевизионщика Ивана Вялкова — еще одна возможность убедиться, что люди действительно излучают свет.

