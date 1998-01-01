У покупателей появится возможность давать в долг магазинам

Российский онлайн-магазин Ozon готов предоставить своим покупателям необычную возможность — выдавать займы магазинам. Для этих нужд маркетплейс запускает сервис Ozon.Invest, сообщает Rambler.

С помощью Ozon.Invest покупатели из числа физических лиц смогут дать денег конкретным поставщикам под процент. Речь идет только о магазинах, работающих на Ozon. Минимальная сумма займа составит десять тысяч рублей, кредит можно будет дать на полгода с ожидаемой доходностью до 18% годовых.

Решение давать или не давать денег покупатель будет принимать сам, но Ozon готов предоставить подробную информацию о заемщике. Отмечается, что займ не будет застрахован.

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