Депутаты приняли закон, увеличивающий максимальный размер микрозайма для бизнеса

Депутаты нижней палаты российского правительства в третьем окончательном чтении приняли закон, увеличивающий верхнюю планку суммы, предоставляемой в кредит микро-финансовыми организациями (МФО) для предпринимательского финансирования. Проще говоря — максимальный размер микрозайма для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь МФО смогут выдавать им не три миллиона, как было раньше, а пять миллионов рублей. По мнению народных избранников, это поможет «сформировать непрерывную линейку льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)».

Кроме того, депутаты расширили полномочия «Комиссии МСП» в части финансирования организаций инфраструктуры. Так, по новым правилам, корпорации предоставляется право финансирования региональных гарантийных организаций.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что теперь рядовым гражданам взять взаймы у МФО станет труднее.