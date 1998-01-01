Кокорину и Мамаеву вновь ужесточили обвинение

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Статья «Побои» после проведения судебно-медицинских экспертиз переквалифицирована в «Умышленное причинение вреда здоровью».

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 176

Российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его младшему брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому ужесточили обвинение.

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Как сообщил РИА Новости адвокат одного из них, статья «Побои» была переквалифицирована на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских убеждений». По ней всем фигурантам может грозить до двух лет лишения свободы. Ужесточение обвинения произошло на основании результатов судебно-медицинких экспертиз. Согласно выводам медиков, потерпевшие Денис Пак и Виталий Соловчук получили в результате драки легкий вред здоровью.

Обвинение по статье «Хулиганство» также осталось.

Как ранее рассказывал Пятый канал, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу футболистов и они останутся в СИЗО до 8 февраля и встретят там Новый год. К слову, в семье Павла Мамаева не очень все ладно. Супруга футболиста на всю страну заявила, что драку с Соловчуком спортсмен устроил из-за литовской любовницы.

Тема:
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