Россиянина Александра Винника госпитализировали в тюремный госпиталь в Греции

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В заключении мужчина находится с июля 2017 года, а с конца ноября 2018 держит голодовку.

Фото: globallookpress.com

Россиянина Александра Винника, находящегося в греческой тюрьме, срочно госпитализировали. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.

С 26 ноября 2018 года Александр проводит голодовку, поскольку уверен, что его нахождение в местах лишение свободы необоснованно. По словам адвоката в пятницу, 21 декабря, мужчину буквально силой отправили в стационар.

— Только что Александра срочно госпитализировали, практически насильно. Причины мне пока неизвестны. Пока невозможно это объяснить, — рассказал Мусатов РИА Новости.

Александра Винника арестовали летом 2017 года в Греции. Арест был проведен по запросу США — американская сторона обвинила мужчину в отмывании крупной суммы через криптовалютную биржу. Официальный Вашингтон полагает, что таким способом Винник «узаконил» от четырех до девяти миллиардов долларов.

В настоящее время греческая сторона располагает документами, регламентирующими передачу россиянина во Францию, США и РФ. Сам заключенный полагает, что американское правительство просто хочет заполучить его знания и навыки — Александр Винник является специалистом по информационным технологиям.

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