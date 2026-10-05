Максимальная выплата по больничному вырастет до 9,4 тысячи рублей в день

Максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6,8 тысячи до 9,4 тысячи рублей. Рост составит 37%, подсчитали «Известия» на основе проекта бюджета Социального фонда.

В 2027 году предельное пособие составит 7,9 тысячи рублей в день, а в 2028-м — 8,6 тысячи. Все суммы приведены до вычета налога на доходы физических лиц.

Для получения максимума в 2027 году необходим страховой стаж не менее восьми лет. Есть и требования к заработку: до вычета налога он должен составлять как минимум 230 тысяч рублей в месяц в 2025 году и 248 тысяч — в 2026-м. Если доход или стаж ниже, размер пособия уменьшится.

По данным Соцфонда, в 2025 году выплаты по больничным получили 19,5 миллиона россиян. К 1 октября 2026 года средства перечислили 15,8 миллиона человек.

При этом чуть больше половины россиян за последний год хотя бы раз выходили на работу во время болезни. Такие результаты показал сентябрьский опрос «СберСтрахования» и «Работы.ру».

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