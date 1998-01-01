Новый год в Петербурге начался немного раньше срока. Вечером в пятницу, 21 декабря, загорелся склад пиротехнической продукции, расположенный в Химическом переулке в Кировском районе.

Фантастический фейерверк, который начался после возгорания, засняли очевидцы, которые проезжали мимо в электричке.

Как стало известно Пятому каналу, площадь пожара в настоящий момент составляет 100 квадратных метров. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

А пока в социальных сетях свидетели произошедшего выкладывают картинку невообразимого фейерверка за считанные дни до наступающего Нового 2019 года.