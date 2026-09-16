Словацкий депутат Блага послал Каю Каллас куда подальше

Одна из самых ярых критиков нашей страны, глава евродипломатии Кая Каллас, требует сделать Брюссель частью переговорного процесса по Украине. Наравне с Москвой и Вашингтоном.

В интервью финской прессе чиновница даже порассуждала, как мог бы сложиться ее телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Хотя по ее же словам, ЕС только увеличит помощь Киеву. Какими последствиями это может обернуться? Прямо указал депутат Европарламента от Словакии.

«Самая большая гибридная угроза для Европы — не русские, а присутствующая здесь госпожа Каллас, которая хочет втянуть нас в ядерную войну. Жестокая правда заключается в том, что русские не напали ни на одну из стран ЕС. Это вы напали на Россию, это вы расширялись до российских границ. Вы — подстрекатель к войне, госпожа Каллас. Уходите уже, куда подальше!» — сказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Депутат также подчеркнул, что европейские государства сами разгоняют военную истерию, вопреки призывам Москвы воздержаться от эскалации.

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