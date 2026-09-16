Патрушев оценил развитие АПК и экопроектов Томской области

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Томскую область обсудил развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и природоохранных проектов региона.

Вице-премьер провел встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром, на которой рассмотрел вопросы развития АПК, реализации экологических инициатив и проектов в сфере природопользования. Также Дмитрий Патрушев посетил Томский аграрный колледж, лесоперерабатывающее предприятие и комплекс по переработке отходов «Сибирь».

Патрушев отметил, что агропромышленный комплекс остается одной из ключевых отраслей экономики региона. По его словам, в 2026 году на поддержку сельского хозяйства и развитие сельских территорий направлено более 300 миллионов рублей.

«Сейчас в субъекте идет уборка нового урожая. Обмолочено больше половины запланированных площадей под зерновыми. Желаю аграриям успешного завершения работ. И прошу руководство Томской области следить за достаточностью материально-технических ресурсов у сельхозпроизводителей», — сказал заместитель председателя правительства.

Отдельное внимание в ходе поездки уделили комплексу по переработке отходов «Сибирь». Объект был запущен в 2025 году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и сейчас принимает около 210 тысяч тонн отходов в год. На предприятии работает автоматическая сортировка мусора и проводится компостирование, объем которого составляет порядка 80 тысяч тонн.

По проектной мощности комплекс сможет обрабатывать более 91% всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в Томской области. Патрушев подчеркнул, что в регионе также запланированы другие проекты в сфере обращения с ТКО.

В рамках рабочей поездки вице-премьер вместе с Владимиром Мазуром посетил ООО «Томлесдрев» — одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий региона. Компания занимается комплексной переработкой древесины и ежегодно выпускает более 36 миллионов квадратных метров ДСП, около 34 миллионов квадратных метров ЛДСП и другие пиломатериалы.

Также Дмитрий Патрушев ознакомился с работой Томского аграрного колледжа — старейшего учреждения такого профиля в Сибири. Здесь готовят специалистов по направлениям агрономии, ветеринарии, зоотехнии, эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники. В 2022 году в колледже открыли десять новых лабораторий в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а в 2024 году создали Центр практической подготовки по направлению беспилотных авиационных систем.

Ранее Дмитрий Патрушев рассказал о развитии российского агропромышленного комплекса и поставках сельхозпродукции за рубеж. Вице-премьер РФ отметил, что Россия является крупным производителем продовольствия и сотрудничает с десятками стран в сфере АПК. По его словам, отечественная продукция помогает укреплять продовольственную безопасность партнеров.

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