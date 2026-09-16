«Бойцовский клуб» у нас дома: школьники и их родители устроили драку во Владивостоке

Во Владивостоке школьники и их родители устроили драку

В школе Владивостока подрались ученики, а затем в конфликт вступили их родители. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Информация о потасовке появилась в соцсетях в среду. По предварительным данным, сначала выясняли отношения шестиклассники, после чего в учебное заведение вызвали их законных представителей. Однако приходящая с возрастом мудрость не спасла положение — во время разговора взрослые тоже начали драться.

«По данному факту в настоящее время проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура также подключилась к разбирательству. По данным надзорного органа, драка между детьми произошла 11 сентября в школе № 48, а позже участниками конфликта стали родители учащихся. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и личности причастных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ресторатор Антон Пинский и популярный гастроблогер и критик Илья Трапезник устроили драку на церемонии открытия одного из ресторанов в Москве. Согласно имеющимся данным, конфликт между мужчинами начался с обмена оскорблениями, после чего перешел в физическое выяснение отношений.

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