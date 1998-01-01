«Это было ожидаемо»: Адвокат об окончательном обвинении Кокорина и Мамаева

, 23:35 Эксклюзивное интервью 281

Адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что похожие истории происходят регулярно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 177

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал окончательное обвинение Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. По мнению специалиста, ужесточение по одной из статей было закономерным. Статья «Побои» подразумевает причинение любой физической боли, которая может и не иметь за собой причинения какого-либо вреда.

— Что такое 116-я статья? Это причинение физической боли, не связанное с причинением вреда. Например, я подошел и сильно схватил вас за руку или ущипнул за плечо — в принципе, уже 116-я может быть, — отметил Жорин.

Как подчеркнул Жорин, обычно 116 статья применяется, поскольку сразу провести экспертизу и определить какую-либо степень вреда здоровью пострадавших не представляется возможным. Поэтому вполне ожидаемо, что по мере следствия появляется новая информация и обвинение ужесточается.

— По правоприменительной практике, эту статью возбуждают (имеется в виду возбуждение уголовного дела по ст. 11 УК РФ — прим. ред.), потому что чтобы понять, что это легкий вред здоровью, нужно определить степень тяжести (травм — прим.ред.), а для этого нужна экспертиза. Поэтому сначала было возбуждено дело по 116-й статье, потом, скорее всего, провели судмедэкспертизу, которая установила, что это легкий вред здоровью, и переквалифицировали. Это ожидаемая ситуация, — прокомментировал адвокат.

Однако существенных изменений эта переквалификация не дает, поскольку основная статья, которую рассматривает суд, 213-я — «Хулиганство». Именно из-за нее футболистам грозит тюремный срок.

— Если «Хулиганство» отпадет, то там уже не имеет значения, будут их судить за побои или за причинение легкого вреда здоровью — они не получат реального срока. А если «Хулиганство» не отпадет, то им путем частичного сложения могут еще пару месяцев накинуть, — подытожил Жорин.

Ранее Пятый канал сообщал, что окончательное обвинение Кокорина и Мамаева оказалось жестче, чем изначальное.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 177
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