Кокорину и Мамаеву предъявили окончательное обвинение

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Расследование по делу скандальных футболистов завершено, скоро им дадут возможность ознакомиться с материалами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 176

Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут ознакомиться с материалами дела уже в ближайшее время. Расследование деятельности скандальных футболистов завершено, им предъявлены обвинения в окончательной редакции, сообщает Росбалт.

— (Кокорин и Мамаев — прим. ред.) будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка и выражение явного неуважения к обществу избили водителя Соловчука, сотрудника Минпромторга Пака и главу научного центра «НАМИ» Гайсина, — цитирует Росбалт версию следствия.

Печально известная история двух футболистов началась 8 октября, когда они сначала разгромили вагон в «Сапсане», затем избили чиновника Александра Пака и напали на водителя ведущей Первого канала.

Кокорину и Мамаеву обвинение ужесточено со статьи «Побои» на «Умышленное причинение вреда здоровью»

Двум спортсменам, младшему брату одного из них и их другу Александру Протасовицкому были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее Пятый канал публиковал видео о двух футболистах из Рязани, которые избили и ограбили женщину.

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