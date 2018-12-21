Кокорину и Мамаеву предъявили окончательное обвинение

Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут ознакомиться с материалами дела уже в ближайшее время. Расследование деятельности скандальных футболистов завершено, им предъявлены обвинения в окончательной редакции, сообщает Росбалт.
Печально известная история двух футболистов началась 8 октября, когда они сначала разгромили вагон в «Сапсане», затем избили чиновника Александра Пака и напали на водителя ведущей Первого канала.
Кокорину и Мамаеву обвинение ужесточено со статьи «Побои» на «Умышленное причинение вреда здоровью»
Двум спортсменам, младшему брату одного из них и их другу Александру Протасовицкому были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».
Ранее Пятый канал публиковал видео о двух футболистах из Рязани, которые избили и ограбили женщину.