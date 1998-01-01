Сотовые операторы в России предупредили о росте цен на услуги

Российские компании, предоставляющие услуги мобильной связи начали предупреждать своих клиентов и повышении тарифов в январе 2019 года.
Повышение ожидается
О повышении стоимости своих услуг заявили также «Мегафон» и Tele2.
По мнению аналитиков, повышение цен связано с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года. И это увеличение стоимости тарифов операторов сотовой связи не последнее в наступающем году, полагают специалисты.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Федеральная антимонопольная служба оштрафовала представителей «большой четверки» — «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Tele2 по делу о роуминге.