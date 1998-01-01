Звезда Голливуда Этель Эйлер ушла из жизни

В США на 89-м году жизни скончалась известная американская актриса и певица Этель Эйлер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что артистки не стало еще 18 декабря. Однако известие о смерти родственники Эйлер опубликовали лишь 20 декабря.

Этель Эйлер является исполнительницей ролей в фильмах «Шоу Косби», «Телохранитель» и «Девять с половиной недель», также она играла в сериалах «Друзья», «Клиент всегда мертв».

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