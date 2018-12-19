Названы три возраста, в которых люди чувствуют себя наиболее одиноко

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В результате проведенных исследований, специалисты калифорнийского университета Сан-Диего выяснили, какое качество характерно для всех людей не подверженных одиночеству.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего провели исследование и выявили три промежутка жизни человека, когда он наиболее остро ощущает свое одиночество. Об этом сообщает издание WebMD.

Первый возраст, при котором одиночество ощущается люди острее всего, это 25–30 лет. Именно в этом возрасте человек часто старается как можно меньше контактировать с окружающими из-за недовольства собой: ему кажется, что он, в отличие от друзей, выбрал неверный жизненный путь.

Когда человек достигает возраста 50-55 лет, как правило у него начинают появляться проблемы со здоровьем, из-за чего его начинают посещать мысли о смерти.

А в преклонном возрасте — после 80 лет — его душевное состояние может ухудшить потеря близкого человека или собственная физическая слабость.

Помимо этих данных ученым удалось выяснить, что всем тем, кто меньше всего подвержен одиночеству свойственно наличие качества, которое мы привыкли называть «мудростью» — терпимость, способность устанавливать прочные связи с обществом и владеть своими эмоциями.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в России может появиться министерство по вопросам одиночества.

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