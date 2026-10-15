В Пакистане в результате обрушении крыши школы погибли по меньшей мере 20 детей

Крыша частной школы обрушилась в пакистанском Пешаваре. Погибли по меньшей мере 20 детей и одна учительница, еще более 30 человек получили травмы. Об этом сообщил представитель больницы Lady Reading Hospital Мухаммад Асим, его слова приводит Express Tribune.

В медучреждении объявили чрезвычайную ситуацию. Пострадавших принимают в травматологическом отделении, часть из них находится в критическом состоянии. По словам Асима, погибшим детям было не более 13 лет.

На место направили спасателей и машины скорой помощи. По меньшей мере восьми пострадавшим детям спасатели оказали первую помощь до госпитализации.

Разбор завалов продолжается: сотрудники экстренных служб пытаются найти людей, которые могли оказаться под обрушившимися конструкциями. В операции задействованы и военнослужащие пакистанской армии. Они помогают спасателям и гуманитарным организациям искать детей и работников школы, а также доставлять пострадавших в больницы.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он поручил обеспечить им необходимую медицинскую помощь и ускорить спасательную операцию.

Губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди назвал произошедшее трагедией и также выразил соболезнования родственникам погибших. Он потребовал установить причины обрушения и подготовить подробный отчет.

Глава полиции Хайбер-Пахтунхвы Зульфикар Хамид поручил начальнику полиции Пешавара лично контролировать спасательные работы. Он также распорядился обеспечить безопасное извлечение людей из-под завалов и организовать специальный коридор для машин скорой помощи.

Дорожной полиции поручено обеспечить свободный проезд транспорта по маршрутам к больницам. Полиции и спасателям приказали задействовать все доступные ресурсы на месте происшествия.

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