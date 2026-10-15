Глава ФБР потребовал извинений от журналистов за информацию, что он отправился в Москву

Американские журналисты самовольно отправили главу ФБР в Москву. Телеканал MSNOW сообщил о том, что Кэш Патель якобы прибыл с визитом в Россию.

Слухи об этом мгновенно разлетелись по всей мировой прессе. И ситуация настолько вышла из-под контроля, что ведомству пришлось реагировать официально.

Сначала бюро опубликовало видео и показало, где реально был его директор. Он участвовал в мероприятии одного из университетов Вирджинии. После и сам Патель написал, что пресса лишь распространяет ложь о его действиях и достижениях. А также потребовал извинений от телеканала, который и запустил волну спекуляций о визите в Москву.

А через несколько часов глава ФБР уже с личного аккаунта решил передать привет всем некомпетентным журналистам, просто написав «Из России с любовью».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс сообщили в соцсетях о намерении вступить в брак. Публикации при этом не позволяют однозначно определить нынешний правовой статус пары.

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