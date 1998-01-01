Видео: Астронавт NАSА показал, как он заново учится ходить на Земле

Американский астронавт Дрю Фэйстель опубликовал в сети ролик на котором он буквально борется с земным притяжением и пытается ощутить себя в пространстве, по сути заново учась ходить.

— 5 октября я выглядел так… Надеюсь, недавно вернувшийся экипаж чувствует себя намного лучше, — написал астронавт в публикации.

Это видео астронавт разместил в Twitter в четверг, 20 декабря, после приземления космического корабля «Союз МС-09», доставившего на Землю с борта международной космической станции (МКС) космонавтов Сергея Прокопьева, представителя NASA Серину Ауньон-Чанселлор и сотрудника Европейского космического агентства Александра Герста.

На опубликованных кадрах Фэйстель пытается пройти по прямой с закрытыми глазами. Как видно, у астронавта это не очень получается. Дрю провел в невесомости 197 суток и разучился ориентироваться в пространстве с учетом земного притяжения.

Работающие на орбите тренируются ежедневно не менее двух часов для того, чтобы мышцы тела, в условиях невесомости не получающие нагрузки, не атрофировались. А вот навык ориентирования в земном пространстве при длительных космических полетах почти полностью теряется — его приходится восстанавливать заново.

Ранее Пятый канал рассказывал об успешной посадке российского космического корабля «Союз МС-09».