Пробы с «дырявого» «Союз МС-09» передадут следствию в ближайшие два дня

Экипаж МКС благополучно вернулся на Землю. За спуском космонавтов в этот раз следили особенно пристально, ведь им пришлось лететь в том самом корабле «Союз», в обшивке которого была обнаружена пробоина. Несмотря на это, все прошло в штатном режиме.

Шестимесячная космическая экспедиция завершилась удачной посадкой в казахстанской степи. Не смотря на то, что все циклы полета проходили в штатном режиме, специалисты здесь в центре управления полетами, вздохнули с облегчением лишь после того, как спускаемый аппарат коснулся земли.

После посадки членов экипажа осматривают медики, а затем главный отчет о полете — родным и близким. Астронавты Александр Герст, Серина Ауньен-Чэнселлор и космонавт Сергей Прокопьев провели в экспедиции 197 суток — и эта командировка на орбиту была очень не простой.

В этот раз вместе результатами научных исследований, которые члены экипажа всегда проводят на МКС, на землю доставили еще материалы полученные входе изучения отверстия в обшивке бытового отсека космического корабля «Союз». Олег Кононенко и Сергей Прокопьев проделали сложную и беспрецедентную работу. В истории МКС такого еще не было. Все происходило в открытом космосе, с той стороны «Союза», где нет поручней и держаться не за что. Пришлось использовать специальный кран. Космонавты сфотографировали место повреждения и взяли образцы противометеоритной защиты, а еще пробы вещества, которым было закрыто отверстие.

Утечку воздуха на МКС обнаружили четыре месяца назад. Сначала приборы зафиксировал резкое падение давления. Воздух буквально вылетал в космос. Космонавты быстро нашли пробоину, заделали и чтобы успокоить всех землян даже записали видео.

— Где он говорить, что вот я нахожусь в том самом отсеке и моей жизни ничего не угрожает, — сообщил космонавт Сергей Прокопьев.

Но оставался еще один вопрос. Как участники космической экспедиции полетят на Землю в поврежденном корабле?

Во время полета домой, космонавты находятся в спускаемом аппарате. Герметичном, надежном, проверенным. А вот бытовой отсек, в котором и обнаружили отверстие, в определенный момент отсоединяется и сгорает в атмосфере.

Все собранные космонавтами материалы внимательно изучит специальная комиссия — возможно анализ образцов поможет не только раскрыть тайну дырявого союза, но и понять, на каком этапе создания космического корабля в обшивке появились повреждения.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что NASA поблагодарило российских военных за спасение космонавтов.