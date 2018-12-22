Оказалась не нужна: Ротару не будет выступать на Украине на корпоративах

София Ротару рискует остаться не у дел в самый «хлебный» период для артистов — новогодние каникулы. Все дело в нескромных требованиях певицы.

София Михайловна и раньше удивляла поклонников огромными ценами на свои выступления, но в новогодние праздники Ротару увеличила стоимость своего выхода вдвое. Теперь, чтобы послушать ее песни вживую, заказчиками придется заплатить 200 тысяч евро. Как оказалось, потянуть такую сумму в родной для Ротару Украине не в силах сейчас ни один бизнесмен.

От участия в корпоративах и концертах в России София Михайловна демонстративно отказалась, объяснив это нежеланием провоцировать своих соотечественников в непростое для страны время. Неблагоприятную для артистки ситуацию прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

— Ну кто в здравом уме сейчас заплатит за ее новогоднее выступление 200 тысяч евро? Патовая ситуация, вместо приличных заработков мог получиться простой в самый разгар «новогодней жатвы», — отметил депутат.

Однако неожиданно помощь пришла из ближнего зарубежья — средства на оплату выступления Ротару нашлись у бизнесменов из Казахстана.

— Вот оказывается, где собрались самые богатые люди из всего бывшего СССР, которые до сих пор готовы платить за престарелую диву сотни тысяч евро. Ну, слава богу, хоть кто-то помог знаменитой пенсионерке свести концы с концами, — цитирует Манукяна издание «Дни.ру».

Ранее пятый канал рассказывал о том, почему София Ротару отказалась от выступлений в России.