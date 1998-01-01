Определились победители Всероссийской спортивной акции «Уличный красава»

Команда «Инаркой» из Республики Кабардино-Балкария стала победителем всероссийского турнира по дворовому футболу «Уличный красава», финал которого прошел в Сочи 22 декабря. Теперь организаторы спортивной акции в качестве подарка для ребят установят в селе Инаркой футбольную коробку.

— Наследники чемпионата мира по футболу — это ребята, которые играют в коробках. Панельные дома — это лучшие трибуны, а коробки — лучшие стадионы! — сказал во время разговора с журналистами один из организаторов турнира, руководитель департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич.

По его словам, эту акцию нельзя назвать по-настоящему спортивной, поскольку в ней принимали участие обычные школьники в возрасте от 14 до 16 лет.

— Даже название пошло от простой фразы. Когда дворовый мальчишка забивает мяч, ему говорят: «Ну ты красава!» — отметил Кастюкевич.

Всего в финале всероссийского турнира по дворовому футболу «Уличный красава» приняло участие восемь любительских футбольных команд.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что изначально на участие в акции заявились больше трех тысяч команд со всей России.