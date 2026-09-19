После скандала с «Колобком» франшизу «Человек-паук» продлили на четыре сериала

Sony Pictures и Amazon Prime Video расширят франшизу «Человек-паук» на 4 сериала

В России этим летом «Колобок» поссорился с «Человеком-пауком», чью премьеру сдвинули, но каждый (фильм) получил свое от этого киноскандала. Первый проект собрал кассу в миллиард рублей, а второй благодаря успеху в прокате получил продолжение. Конкуренты начали перекрестно пиарить друг друга — например, показы «Колобка» зрители не раз приходили в костюмах Человека-паука.

Голливудская картина «Человек-паук: Новый день» вскоре после начала проката заработала 2,45 миллиарда долларов. По данным инсайдеров, это и подтолкнуло компании Sony Pictures и Amazon Prime Video к решению о расширении — франшизу продлят сразу на четыре сериала. Впрочем, на всемирной любви к Спейдермену шоураннеры наживаются годами.

Так, Sony и Amazon прежде уже выпускали шоу «Паук-Нуар» (Spider-Noir), в котором главная роль досталась голливудской суперзвезде Николасу Кейджу. Но данный проект, визуально напоминавший культовый «Город грехов» Фрэнка Миллера, Квентина Тарантино и Роберта Родригес, закрылся по окончании первого сезона. Авторы сочли историю исчерпанной.

«Для меня одного сезона вполне достаточно: я сказал все, что хотел, об этом опасном, новаторском Человеке-пауке в стиле поп-арт. Двигаемся дальше, вверх и вглубь себя», — комментировал ситуацию Николас Кейдж.

Над новыми паучьими вселенными, по информации журналистов The Ankler, уже вовсю трудится большая команда знаменитых авторов. В их числе писатели Бен Уинтерс («Легион», «Трекер») и Келвин Ю («Лучше звоните Солу»), сценаристки Элисон Тэтлок («Очень странные дела») и Меган Макдоннелл («ВандаВижен»), сценаристы и продюсеры Бен Недиви («Ради всего человечества») и Мэтт Волперт («Академия „Амбрелла“»).

Практически все эти кинодеятели так или иначе имели отношение к экранизации комиксов. Они напишут четыре новые истории, но в ближайшее время снимать планируют только одну или две. Ни деталей будущих сценариев, ни героев продолжения франшизы, создатели пока не раскрыли.

Тем временем в России народная артистка Татьяна Догилева объявила войну ремейкам советской классики. Актриса считает, что современным авторам стоит придумывать оригинальные истории, а не переснимать известные картины. Она отметила, что не стала бы смотреть новую версию «Покровских ворот», так как многие советские фильмы связаны для зрителей с личными воспоминаниями.

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