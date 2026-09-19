«Мне было так стыдно»: Шэрон Стоун вспомнила о продаже своего нижнего белья

Актриса Шэрон Стоун рассказала Varietу о продаже ее белья после съемок в сериале

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась болезненным воспоминанием из 1980-х. По словам голливудской звезды, тогда она узнала, что ее нижнее белье выставили на продажу прямо у съемочной площадки телесериала. Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

«Я участвовала в эпизоде телешоу, и однажды я вышла, а на складном пластиковом столике снаружи было выставлено на продажу все мое нижнее белье и лифчики. Мне было так стыдно, и я подумала: «Это так унизительно для меня как для женщины». Я просто пошла к своему менеджеру и сказала: «Чак, я хочу, чтобы мои костюмы были включены в мой контракт», — призналась Стоун.

По словам звезды, просьба показалась ее представителю странной. Актрисе пришлось объяснить, что она больше не хочет видеть свои трусы лотами аукционов. С тех пор Стоун всегда подтверждает документально свое право забирать одежду после съемок. Поначалу коллеги часто спрашивали у артистки, не страдает ли она патологическим накопительством, но и эти подозрения не заставили ее отказаться от своего решения.

Стоун отметила, что покойная коллега Кэрри Фишер научила ее составлять подробные и грамотные контракты со студиями. Фишер, по словам актрисы, переняла этот опыт у своей матери Дебби Рейнольдс. Таким образом женщины в Голливуде постепенно добивались уважения — выполнения их условий, в том числе получения гонораров не меньше, чем у актеров-мужчин.

Тема сексуальности преследует Шэрон Стоун со времен «Основного инстинкта». Роль хищницы-эротоманки отложила свой отпечаток, и избавиться от клишированного образа было трудно. Не только в кино, но и в реальной жизни знаменитость давно отказалась от акцента на сексе. В подкасте Маим Бялик актриса рассказала, что соблюдает целибат уже довольно долгое время.

«У меня были и плохие парни, и хорошие парни. Мне и везло, и не везло, а порой не везло совсем. Довольно долго мне совсем не везет. Я соблюдаю целибат уже довольно давно, потому что дошла до точки, когда действительно хочу быть только с тем, кто мне небезразличен», — заявила Стоун.

По словам актрисы, ее дети выросли, сама она повзрослела и теперь ищет не просто партнера для интимной близости, а настоящего компаньона. На вопрос ведущей, была ли в ее жизни настоящая любовь, Стоун ответила, что испытывала это чувство, но едва ли у нее была «любовь всей жизни».

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Виктория Маслова прокомментировала регулярные сравнения ее Шэрон Стоун — в первую очередь из-за внешнего сходства. Актрисе это приятно, но она считает себя лучше голливудской конкурентки. Маслова назвала Стоун иконой киностиля, но отметила, что она моложе и все еще цветет, а еще считает, что у американской коллеги есть, по сути, только один известный фильм.

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