Старший сын Курбана Омарова попал в больницу

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 40 0

Омар, 18-летний сын бизнесмена, находится в медицинском учреждении без связи.

Что случилось со старшим сыном Курбана Омарова

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Старший сын Курбана Омарова попал в больницу

Старший сын Курбана Омарова попал в больницу. Об этом в своем профиле в социальной сети Instagram* написала жена бизнесмена Валерия.

«Омарчик заставил нас всех поволноваться. Он крепкий парень и телом, и особенно духом. Сейчас он без связи в больнице. Давайте все вместе просто пожелаем ему крепкого здоровья, а когда он выпишется и ему вернут телефон, он прочитает ваши теплые пожелания, поймет, сколько людей рядом, и еще быстрее поправится», — поделилась Валерия.

На данный момент неизвестно, что именно произошло с 18-летним Омаром. В комментариях под публикацией пользователи желают юноше скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Курбан Омаров отреагировал на новость о крещении дочери Теоны. Девочка является общей дочерью бизнесмена и телеведущей Ксении Бородиной. Омаров не был уведомлен о церемонии, и новость о ней стала для него неожиданностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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