Видео: Бразилец-братан покорил соцсети, спев с Киркоровым хит 2018 года

Бразилец Томер Савойя, ставший звездой соцсетей после того, как нецензурно назвал Россию «прекрасной» страной во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года, снова приехал в Москву.

На этот раз он посетил Останкинскую телебашню, где встретился с певцом Филиппом Киркоровым и даже попытался спеть с ним дуэтом популярную песню «Цвет настроения синий». Судя по всему, его пригласил на съемки телеканал НТВ.

На кадрах, которые Савойя выложил в Instagram, видно, что слова песни даются ему с легкостью, и Киркоров его почти не поправляет.

— И снова добро пожаловать! — написал в комментариях к ролику один из поклонников бразильца.

Также Томер Савойя поделился с подписчиками снимком, на котором запечатлен он, король российской эстрады и певец Сергей Лазарев. Стоит отметить, что это фото понравилось фанатам Савойи куда меньше видео.

Instagram @tomersavoia

— Что за гей-тусовка, Савойя? — зло пошутил пользователь.

Ранее Пятый канал сообщал, что самый известный бразильский болельщик стал поклонником ЦСКА.