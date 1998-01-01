Две новые должности появятся в школах России

Две новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель» — появятся в российских школах. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

Старшими учителями смогут стать педагоги, проработавшие в школе не менее пяти лет и имеющие первую или высшую квалификационную категории. Им предстоит координировать работу других педагогов и разрабатывать «индивидуальные образовательные траектории».

Ведущие учителя будут оказывать помощь молодым коллегам, только начинающим путь в профессии. На эту должность смогут претендовать педагоги с 10-летним стажем и высшей категорией. В министерстве полагают, что это поможет восстановить связи между двумя поколениями педагогов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в российских школах могут появиться психологи для учителей.