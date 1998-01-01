Бывший муж Волчек рассказал, почему развелся с актрисой

Худрук Московского театра «Современник» Галина Волчек дважды была замуж, но оба ее брака распались. Первым мужем актрисы стал актер Евгений Евстигнеев. За почти десять лет брака влюбленные успели стать родителями— сын Денис в итоге тоже связал свою жизнь с кино и стал режиссером. Однако сохранить отношения Волчек и ее мужу не удалось. Виной тому стало предательство супруга. Как вспоминает режиссер, любимый два года водил ее за нос, тайно встречаясь с актрисой Ириной Цывиной.

Тем не менее, Галина нашла в себе силы пережить измену и вновь открыть свое сердце для отношений. Спустя два года Волчек вышла замуж за известного инженера Марка Абелева. Но нетворческому человеку крайне сложно было понять супругу, которая постоянно пропадала на съемках и в театре. Галина настолько любила свою работу, что была готова пожертвовать ради нее семьей и отказывалась рожать мужу ребенка. Абелев сдался и решил закончить отношения.

— Мы расстались, потому что я ревновал к театру. К тому же, она не решалась на детей, думаю, из-за ее любви, именно любви к театру и к профессии. Тогда мне казалось, что наш брак умер. Каждый день театр, — рассказал второй муж Волчек на программе «Галина Волчек. Они знают, что я их люблю».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Галина Волчек отметила 85-летний юбилей 19 декабря. Президент России Владимир Путин отправил актрисе поздравительную телеграмму.