Путин поздравил с юбилеем худрука «Современника» Галину Волчек

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек. Глава государства назвал народную артистку СССР «подлинным творцом и созидателем».

— Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям в полной мере воплотились в вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Президент отметил, что 19 декабря — вдвойне радостный день для Галины Волчек, так как сегодня «Современник» возвращается в историческое здание на Чистых прудах. Владимир Путин убежден, что это пойдет театру на пользу, и он, как и раньше, будет символом новаторства и творческого поиска.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. Актриса получила известность благодаря ролям в театре и кино. Творческим дебютом для артистки стал фильм «Грешный ангел» (1953). Позже ее копилка пополнилась еще несколькими десятками киноролей — она снялась в картинах «Вечно живые», «Голый король», «Старшая сестра», «Пятая колонна» и многих других. В 1972 года Галина Волчек была назначена главным режиссером театра «Современник», а в 1989 — его художественным руководителем.