Режиссер Баскова дважды чуть не погибла на Третьем транспортном кольце

, 16:14 Эксклюзивное интервью 81

Женщине стало плохо за рулем и она остановилась, чтобы вызвать «скорую». В тот момент, когда медики оказывали ей помощь, в них влетел грузовик.

Фото, видео: Instagram @svetlana_baskova, Пятый канал

Кинорежиссер и сценарист Светлана Баскова вечером в субботу, 22 декабря, дважды чуть не погибла на Третьем транспортном кольце в Москве.

В настоящее время она находится в больнице. В интервью Пятому каналу она рассказала, что во время поездки ей стало плохо. Режиссер остановила машину на так называемом «пятачке», выставила знак аварийной остановки и вызвала «скорую». Медики приехали и начали ей оказывать помощь, когда в них влетел грузовик.

— И вдруг в нас врезается грузовик. Это то, что я помню. У кого-то из врачей голова в крови была. Другая очень сильно кричала. У меня три ребра сломаны. Но я уже садиться могу, — рассказала режиссер.

В результате серьезного ДТП пострадали восемь человек. Все они были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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