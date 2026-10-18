Культура Бурятии в новом звучании: Елена Jaya выпустила клип «Одна земля»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Песня создана в сотрудничестве с бурятской артисткой Aryun-Goa.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Елена Jaya выпустила клип на песню «Одна земля», посвященную культуре Бурятии

Певица Елена Jaya выпустила клип на новую песню «Одна земля», посвященную Бурятии. Композиция создана в сотрудничестве с бурятской артисткой Aryun-Goa (Арюна Гадьянова — Прим. ред.). Работа стала частью масштабной культурной программы «Музыка народов». Ее замысел — при помощи музыки познакомить зрителей с богатейшим этнокультурным кодом регионов России.

«Мы хотели рассказать о республике Бурятия в современной форме, затронув традиции, природное достояние, колорит, характер людей, но подать это так, чтобы было понятно и старшему поколению, и молодому», — объяснила Елена Jaya.

«Одна земля» воспевает природу, историю и самобытность Бурятии. В ней сочетается русский и бурятский языки, символизируя взаимопроникновение двух культур.

«Одна земля, одна луна, Горы и реки — свет внутри меня, Одна земля, одна луна, Дыхание жизни наполняет меня», — гласит текст песни.

Это одухотворенное и наполненное любовью воззвание к родной земле и к образам предков, в котором национальные музыкальные инструменты звучат в современной технологичной аранжировке.

«Для меня участие в проекте — это возможность показать миру, что бурятская культура — это не только прошлое, но и живое, дышащее настоящее», — рассказала Арюна Гадьянова.

Трек и клип уже доступны на всех цифровых площадках.

Ранее певица Елена Jaya и ее коллега Добрыня Сатин выпустили совместный трек об Алтае — «Истоки Тэнгри». Песня также была создана в рамках проекта «Музыка народов».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Культура Бурятии в новом звучании: Елена Jaya выпустила клип «Одна земля»

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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пресс-служба певицы Елены Jaya

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