«Их не хватает в нашем прокате»: Песков высказался о семейных фильмах

Песков рассказал, что в российском прокате не хватает семейных фильмов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в российском прокате не хватает семейных фильмов. Об этом он рассказал 5-tv.ru на Дне открытых дверей «РУ.ТВ КИДС».

К теме российского кинематографа Песков обратился, обсуждая семейную комедию «Дом ходуном». В ней снялась их общая с фигуристкой Татьяной Навкой дочь Надежда. Девочке всего 12 лет, а она уже звезда экрана.

«Мы надеемся, что в итоге получился очень добрый, хороший фильм, действительно семейный фильм, наверное, их не хватает в нашем прокате. Я думаю, что этот фильм как раз придется ко всей семье. Такой фильм про доброту, про взаимную помощь, про „что такое хорошо“, „что такое плохо“, это здорово», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки ответила на ворос корреспондента 5-tv.ru, кто из родителей строже. Сам вопрос Надя назвала сложным.

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