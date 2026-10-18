«Сложный период пройден»: Папа Лев XIV самостоятельно появился на публике

Папа Римский восстанавливается после операции на легком

Первое после хирургического вмешательства по поводу рака легкого выступление перед верующими провел Папа Римский Лев XIV в воскресенье. Обращаясь к людям на площади Святого Петра, он заявил, что будет «постепенно возобновлять» свою работу. Об этом сообщает издание Guardian.

«Теперь, когда этот сложный период миновал… я постепенно возобновлю свою деятельность, всегда с Божьей помощью и вашими молитвами», — сказал он.

Верующие аплодисментами встретили 71-летнего католического лидера, когда он без помощи сопровождающих показался в окне Апостольского дворца в Ватикане — чтобы прочитать воскресную молитву «Ангелус».

Во вторник Папе Римскому сделали операцию по удалению опухоли из правого легкого. Анализ тканей впоследствии подтвердил диагноз «аденокарцинома» — самый распространённый тип рака легких.

Католический лидер выразил признательность всем, кто в последние дни молился о его здоровье, отметив, что высоко ценит эту поддержку. По его признанию, пережитое позволило ему ощутить особую близость к людям, столкнувшимся с болезнью. В субботу Папа Римский выписался из римской клиники Джемелли — медики сочли его готовым к выписке после утренних анализов крови и рентгена грудной клетки.

В среду врачи заявили, что послеоперационное восстановление главы католической церкви проходит нормально. По их словам, они ожидают результатов анализов, которые покажут, распространился ли рак и потребуется ли дополнительное лечение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV. Одной из тем переговоров стали перспективы дальнейшего взаимодействия России с Ватиканом.

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