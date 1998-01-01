Серена Уильямс заинтриговала поклонников «сумасшедшими целями» на 2019 год

Американская теннисистка Серена Уильямс запланировала на будущий год нечто грандиозное, однако пока оставляет это в секрете.

— У меня сумасшедшие цели на 2019 год, — цитирует The National Уильямс. — Но я предпочитаю оставить их при себе. Есть ощущение, что сохранение таких вещей в секрете помогает мне проявить себя как можно лучше.

27 декабря 37-летняя теннисистка встретится на корте в Абу-Даби в рамках Mubadala World Tennis Championship со своей старшей сестрой Винус. Обе спортсменки получили в спортивном мире прозвище «сестры-кувалды».

По признанию звезды большого тенниса, предстоящий матч будет «очень особенным».

— Если честно, я поверить не могу, каким у меня получился прошедший сезон. Я всегда жду от себя лучшего, но я не ожидала, что выйду в два финала «Большого шлема» после возвращения (после рождения ребенка — прим.ред.), — рассказала она.

В апреле этого года финалистка «Уимблдона» и US Open заявляла, что очень хочет второго ребенка, и намекнула, что планирует беременность после завершения спортивной карьеры.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Серена Уильямс в сентябре 2017 года едва не умерла во время родов. Однако вскоре после рождения дочери она приступила к тренировкам и вернулась на корт.