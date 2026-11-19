Офтальмолог Казанцева: зимой близорукость у детей прогрессирует быстрее

Зимой дети меньше времени проводят на улице и больше сидят за гаджетами и уроками, что может ускорить развитие близорукости. Врач-офтальмолог Ангелина Казанцева рассказала Life.ru, как сохранить зрение школьника в холодный сезон.

По словам эксперта, связь между недостатком дневного света и близорукостью подтверждена исследованиями. На улице даже в пасмурный день освещенность в тысячи раз выше, чем в комнате, а естественный свет стимулирует выработку дофамина, который сдерживает чрезмерный рост глазного яблока. Зимой световой день короткий, прогулки сокращаются, а зрительная нагрузка растет — все это может ускорять прогрессирование миопии. В одном из исследований у детей зимой зрение падало в среднем на 0,35 диоптрии, летом — на 0,14.

Что делать? Главное — не заменять солнце искусственным светом, а сохранять привычку гулять. Школьникам рекомендуют проводить на улице один–два часа в день, даже в пасмурную погоду. Дома важно правильно организовать рабочее место: использовать общее освещение и настольную лампу, ставить стол ближе к окну, избегать бликов и мерцания. Каждые 30–45 минут зрительной работы нужно делать перерыв на пять–десять минут, переводя взгляд вдаль. Книгу держать на расстоянии 30–35 сантиметров, не читать лежа и не пользоваться телефоном в темноте. И не забывать о регулярных проверках у офтальмолога: при прогрессирующей близорукости могут понадобиться специальные линзы или другие методы контроля.

Специалисты уже не раз напоминали: чтобы остановить ухудшение зрения у детей, недостаточно просто проверять остроту по таблице. При прогрессирующей миопии врач может рекомендовать очковые линзы, контактные линзы или другие методы, а также регулярное наблюдение. Прогулки и правильное освещение — важная профилактика, но при уже начавшейся близорукости нужен индивидуальный подход.

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