На заключительном этапе Чемпионата России — 2018 по фигурному катанию в Саранске одна из болельщиц Евгении Медведевой бросила на лед мягкую игрушку и пачку пельменей. Девушка разместила в Twitter видео, как она преподносит свой нетривиальный подарок.

— Я кстати все-таки сняла момент, как кидаю пельмени. Молчу, потому что на тот момент пропал голос, — подписала видеоролик болельщица.



Twitte @yuterok

В свою очередь 19-летняя спортсменка отреагировала на этот жест с иронией.

— Мне кинули на лед сырые пельмени. Мягко говоря, это было оригинально и немного странно, поскольку они растаяли и превратились в кашу. Но все равно спасибо, — приводит слова фигуристки «Спорт Экспресс».

Медведева на прошедшем чемпионате заняла седьмое место.

Ранее Пятый канал сообщал, что первое место в женском одиночном катании заняла Анна Щербакова, второе — Александра Трусова, третьей стала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла пятое место.