«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой

Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Саранске. 14-летняя спортсменка сделала четверной лутц — прыжок с четырьмя вращениями в воздухе. Лутц является вторым по сложности после другого прыжка — акселя.

— Сделала, да как! Так ни один мужчина не сделает! — цитирует «Спорт Экспресс» заслуженного тренера России Татьяну Тарасову, которая прокомментировала прыжок юной фигуристки.

Анна Щербакова в 2018 году стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при, а в финале заняла пятое место.

Второе место на Чемпионате России завоевала Александра Трусова, третьей стала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла пятое место.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по итогам короткой программы на чемпионате РФ по фигурному катанию лидировала Алина Загитова.