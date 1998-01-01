«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой

, 22:20 885

14-летняя фигуристка стала чемпионкой России.

Фото: Instagram @anna__shcherbakova_

Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Саранске. 14-летняя спортсменка сделала четверной лутц — прыжок с четырьмя вращениями в воздухе. Лутц является вторым по сложности после другого прыжка — акселя.

— Сделала, да как! Так ни один мужчина не сделает! — цитирует «Спорт Экспресс» заслуженного тренера России Татьяну Тарасову, которая прокомментировала прыжок юной фигуристки.

Анна Щербакова в 2018 году стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при, а в финале заняла пятое место.

Второе место на Чемпионате России завоевала Александра Трусова, третьей стала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла пятое место.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по итогам короткой программы на чемпионате РФ по фигурному катанию лидировала Алина Загитова.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:45
Карелия стала еще ближе: Курортное направление шагнуло на новый уровень
23:26
Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку из-за спора с Трампом
22:51
Представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска
22:39
Определились победители Всероссийской спортивной акции «Уличный красава»
22:20
«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой
21:57
«Убивали своими руками»: Анита Цой винит себя в тяжелой болезни матери
21:31
«Wi-Fi есть и с животными можно!» — первые впечатления пассажиров «Ласточки»
20:59
Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео
20:33
Актриса сериала «Две судьбы-2» госпитализирована с серьезным переломом в Москве
20:14
Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи
20:00
Министр просвещения возвращает в школы наставничество
19:34
Видео: Хабиб Нурмагомедов раздал автографы юным дзюдоистам
19:17
Как правильно загадать желание: психолог о ключевых секретах их исполнения
19:10
День зимнего солнцестояния: под песни друидов пять тысяч человек встретили утро в Стоунхендже
18:47
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
18:20
Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции
18:00
Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга
17:57
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
17:40
Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо
17:25
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама