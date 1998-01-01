День рождения Димы Билана шагает по планете

Дима Билан отмечает в понедельник, 24 декабря, день рождения. Заслуженному артисту России, а также Чеченской Республики и Ингушетии и Народному артисту Кабардино-Балкарии исполняется 37 лет. Поклонники начали поздравлять своего кумира заранее. В Instagram, куда Билан выложил накануне свежее фото из офиса, где готовится к новому шоу «Планета Билан», подписчики пишут поздравления по мере того, как в их городе наступает полночь.
— 54 минуты до ДР, не усну, пока не дождусь 00:00
— У нас 12! С Днем рождения Вас, Дим! Спасибо за то, что украшаете и облегчаете своим творчеством и другими проявлениями Вашей личности эту такую непростую, но все же прекрасную, жизнь! Счастья Вам! Всегда!
— С Днем Рождения по иркутскому времени!
— С днем рождения самый, космический человек на планете!
Не стала дожидаться полуночи поклонница из Австрии — «поэт, певица и модель» Камилла Сафонова, она посвятила певцу длинное стихотворение:
Такие как он рождаются единожды в эпоху…
Чтобы лечить души и дарить нам радость…
Каждая песня подобна фееричному вздоху…
Дарить душевную людям святость…
Ранее Пятый канал рассказывал о юбилейном концерте Димы Билана, которым он отмечал свое 35-летие два года подряд.