День рождения Димы Билана шагает по планете

Дима Билан отмечает в понедельник, 24 декабря, день рождения. Заслуженному артисту России, а также Чеченской Республики и Ингушетии и Народному артисту Кабардино-Балкарии исполняется 37 лет. Поклонники начали поздравлять своего кумира заранее. В Instagram, куда Билан выложил накануне свежее фото из офиса, где готовится к новому шоу «Планета Билан», подписчики пишут поздравления по мере того, как в их городе наступает полночь.

— 54 минуты до ДР, не усну, пока не дождусь 00:00

— У нас 12! С Днем рождения Вас, Дим! Спасибо за то, что украшаете и облегчаете своим творчеством и другими проявлениями Вашей личности эту такую непростую, но все же прекрасную, жизнь! Счастья Вам! Всегда!

— С Днем Рождения по иркутскому времени!

— С днем рождения самый, космический человек на планете!

instagram @ bilanofficial

Не стала дожидаться полуночи поклонница из Австрии — «поэт, певица и модель» Камилла Сафонова, она посвятила певцу длинное стихотворение:

Такие как он рождаются единожды в эпоху…

Чтобы лечить души и дарить нам радость…

Каждая песня подобна фееричному вздоху…

Дарить душевную людям святость…

Ранее Пятый канал рассказывал о юбилейном концерте Димы Билана, которым он отмечал свое 35-летие два года подряд.