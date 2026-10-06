Умер автор мирового бестселлера «Каин и Авель» Джеффри Арчер

Последняя книга писателя «Адам и Ева» должна выйти в октябре 2026 года.
Фото: www.globallookpress.com/Ray Tang
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Британский писатель и политический деятель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет. Об этом 5 октября сообщила Би-би-си со ссылкой на издательство HarperCollins.
Мировую известность ему принес роман «Каин и Авель», вышедший в 1979 году. Среди других известных произведений автора — цикл «Хроники Клифтона». Книги Арчера перевели на 49 языков, а их совокупные продажи превысили 300 миллионов экземпляров. В HarperCollins сообщили, что публикация его последней работы «Адам и Ева» запланирована на октябрь.
Литературную деятельность Арчер совмещал с политикой. В 1969–1974 годах он был депутатом палаты общин, а в середине 1980-х стал заместителем председателя Консервативной партии. Получив пэрство в 1992 году, писатель вошел в палату лордов и оставался ее членом до отставки в 2024 году.
В 2001 году Арчера осудили за дачу ложных показаний и приговорили к четырем годам заключения. Обвинение было связано с судебным процессом 1987 года против The Daily Star, опубликовавшей материал о его связях с секс-работницей. На свободу он вышел в 2003 году.
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