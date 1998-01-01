Актер Сергей Юрский госпитализирован

Советский и российский актер Сергей Юрский попал в инфекционную клиническую больницу. Как стало известно Пятому каналу, причиной срочной госпитализации артиста стало воспаление.

Уроженцу Ленинграда Народному артисту РСФСР Сергею Юрскому 83 года. О звезде советского кино обычно мало что слышно, он не любит давать интервью и редко появляется на телевидении. Точный диагноз пока неизвестен, однако врачи сообщают, что Юрский в сознании, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Ранее Пятый канал сообщал, что дети Маргариты Тереховой попросили помочь собрать денег на лечение тяжелобольной артистки.