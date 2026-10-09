Как получить 1 миллион от работодателя при рождении ребенка

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Материальная помощь в некоторых случаях положена и тем, кто уволился до рождения ребенка.

Как получить миллион от работодателя при рождении ребенка

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Корпоративную помощь размером в миллион рублей при рождении ребенка ввели 227 российских предприятий. Родители могут совмещать ее с федеральными и региональными мерами, при условии выполнений каждой из них. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев рассказал 5-tv.ru, как получить эту выплату.

«Федеральное пособие по закону №81-ФЗ получает один родитель независимо от занятости. С 1 февраля 2026 года — 28 450,45 рубля, с районным коэффициентом — больше. Пособия по беременности и родам и по уходу зависят от статуса, единое пособие — от нуждаемости. Федеральный маткапитал зависит от гражданства, даты и очередности рождения», - уточнил специалист.

Размер и условия региональных выплат зависят от того, где вы живете, какой это по счету ребенок и иногда — какой у вас доход. В разных регионах правила и сумму наличными устанавливает местный закон.

Помощь положена и тем, кто уволился до рождения ребенка, — при условии, что акт охватывает бывших сотрудников компании. Если увольнение произошло после рождения, возникшее право сохраняется. 

Чтобы получить выплату, подайте заявление, свидетельство о рождении и реквизиты счета. Сроки обращения указаны во внутреннем акте компании. Если работодатель требует отработку, запросите письменное основание — такое условие к уже возникшему праву добавлять нельзя. При задержке обращайтесь в трудовую инспекцию или суд: срок давности — один год с даты выплаты.

За пособием при рождении нужно обратиться в течение шести месяцев. Работающим Социальный фонд России обычно назначает его автоматически.

Пособие по беременности и родам нужно оформить в течение шести месяцев после окончания отпуска. Пособие по уходу — в течение шести месяцев после того, как ребенку будет полтора года.

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