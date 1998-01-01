Самое большое в мире новогоднее украшение появилось в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall в крупнейшем городе ОАЭ. Праздничный шар 6,6 на 4,7 метра и весом более тонны подвешен прямо над головами посетителей павильона Star Atrium. Как сообщает сайт KP.RU, для этого потребовалось три ночи и 15 человек. Новогодний шар уже официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Любоваться на диковинку покупатели будут до конца января.

Ранее Пятый канал рассказывал о попавшем в Книгу рекордов Гиннеса самом большом в мире «бумажном самолетике», длиной 20 метров и весом почти 700 килограммов.