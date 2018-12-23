Россиян будут лечить по единым клиническим рекомендациям

Российские медицинские учреждения при лечении пациентов с 1 января 2021 года должны будут использовать единые клинические рекомендации. Соответствующие поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об обязательном медицинском страховании» приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Как сообщает «Парламентская газета», разрабатывать клинические рекомендации будут профессиональные некоммерческие медицинские сообщества, после этого они должны быть одобрены научно-практическим советом, который будет специально создан при Министерстве здравоохранения.

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Эти документы должны содержать основанную на научных доказательствах информацию о профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при тех или иных заболеваниях. Перечень таких заболеваний будет составлять Минздрав. В свою очередь в клиниках будут разработаны протоколы лечения — то есть порядок применения клинических рекомендаций в данном конкретном медицинском учреждении.

Как пишет «Российская газета», в отличие от существующих сегодня стандартов оказания медицинской помощи, в клинических рекомендациях будет гораздо подробнее прописано, как нужно действовать врачу при тех или иных состояниях пациента, какие проводить исследования, какую назначать терапию.

— Сейчас в одном регионе болезнь лечат за 100 тысяч рублей, в другом — ту же самую за 500 тысяч рублей. Рекомендации будут разрабатываться выдающимися специалистами в своей области. Там будут представлены лучшие практики лечения конкретного заболевания. И доктор, независимо от того, где он работает — в ведущем центре в Москве или в районной больнице, — если он сталкивается с какой-то сложной проблемой, сможет открыть эти рекомендации и посмотреть, что предлагают лучшие умы медицины, — пояснил газете председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее Пятый канал сообщал, что по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, врачи, нарушающие клинические рекомендации и протоколы лечения, будут отправляться на переаккредитацию.