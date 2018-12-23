Россиян будут лечить по единым клиническим рекомендациям

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Соответствующий законопроект уже принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Фото: www.globallookpress.com

Российские медицинские учреждения при лечении пациентов с 1 января 2021 года должны будут использовать единые клинические рекомендации. Соответствующие поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об обязательном медицинском страховании» приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Как сообщает «Парламентская газета», разрабатывать клинические рекомендации будут профессиональные некоммерческие медицинские сообщества, после этого они должны быть одобрены научно-практическим советом, который будет специально создан при Министерстве здравоохранения.

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Эти документы должны содержать основанную на научных доказательствах информацию о профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при тех или иных заболеваниях. Перечень таких заболеваний будет составлять Минздрав. В свою очередь в клиниках будут разработаны протоколы лечения — то есть порядок применения клинических рекомендаций в данном конкретном медицинском учреждении.

Как пишет «Российская газета», в отличие от существующих сегодня стандартов оказания медицинской помощи, в клинических рекомендациях будет гораздо подробнее прописано, как нужно действовать врачу при тех или иных состояниях пациента, какие проводить исследования, какую назначать терапию.

— Сейчас в одном регионе болезнь лечат за 100 тысяч рублей, в другом — ту же самую за 500 тысяч рублей. Рекомендации будут разрабатываться выдающимися специалистами в своей области. Там будут представлены лучшие практики лечения конкретного заболевания. И доктор, независимо от того, где он работает — в ведущем центре в Москве или в районной больнице, — если он сталкивается с какой-то сложной проблемой, сможет открыть эти рекомендации и посмотреть, что предлагают лучшие умы медицины, пояснил газете председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее Пятый канал сообщал, что по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, врачи, нарушающие клинические рекомендации и протоколы лечения, будут отправляться на переаккредитацию.

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