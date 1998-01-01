Заявление Уитакера о «музейных» Ту-160 раскритиковали американские эксперты

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В The National Interest обратили внимание посла США в Колумбии на сильные стороны российских самолетов.

Фото: www.globallookpress.com

Провокационное заявление американского посла в адрес российских самолетов раскритиковали специалисты. Свое недовольство высказали эксперты издания The National Interest.

Поводом для разгромной публикации стали громкие слова Кевина Уитакера о том, что российские Ту-160 уже устарели. На страницах журнала эксперты напомнили послу США в Колумбии о том, что эти воздушные суда до сих пор безукоризненно справляются со своей задачей. Ту-160 исправно доставляют боевую нагрузку к цели — это российские военные не так давно наглядно продемонстрировали на учениях в Сирии, сообщает издание URA.RU.

Кроме того, сами США держат на вооружении страны авиаединицы на добрый десяток лет старше Ту-160. Например, в боевые полеты по-прежнему отправляются американские истребители F-16. Также эксперты The National Interest обратили внимание посла на то, что российские самолеты готовятся к обновлению до версии Ту-160М2, поэтому модель будет сохранять свою актуальность еще как минимум 10 лет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что посол США в Колумбии Кевин Уитакер не поверил в боеспособность российских Ту-160, отметив, что самолеты «реально из музея».

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