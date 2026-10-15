«Мы не единственные»: экс-глава группы Пентагона по НЛО сделал заявление

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 10 0

Мужчина видел доказательства существования внеземной жизни своими глазами.

Доказательство существования НЛО: секретные базы в США

Фото: 5-tv.ru

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Экс-глава группы Пентагона: США скрывают 12 восстановленных аппаратов НЛО

Военные подрядчики в США хранят не менее 12 восстановленных аппаратов НЛО на охраняемых объектах. Этим поделился бывший руководитель группы Пентагона по изучению неопознанных воздушных явлений Джей Стрэттон в беседе с People.

«Мы не единственная разумная форма жизни во Вселенной», — заявил он в интервью изданию.

По словам Стрэттона, сведения о программах поиска разбившихся аппаратов и тел нечеловеческого происхождения он получал из секретных материалов и от инсайдеров. Один из источников утверждал, что в Розуэлле в 1947 году действительно нашли обломки аппарата и погибших существ.

Интерес Стрэттона к теме возник осенью 2005 года. Тогда коллега показал ему секретную видеозапись, сделанную сотрудниками охраны возле шахты запуска ядерных ракет. По воспоминаниям бывшего разведчика, на кадрах находился черный треугольный объект с разноцветными огнями. Он двигался бесшумно, резко ускорился и исчез.

Стрэттон посвятил изучению подобных явлений следующие 16 лет. В 2020 году он стал первым директором профильной группы Пентагона, а в 2022 году вышел на пенсию.

Он также описывает необычные явления, с которыми сталкивалась его семья. Он утверждает, что с 2010 года в их доме появлялись светящиеся шары и темные фигуры. После завершения его службы такие случаи практически прекратились.

Сам Стрэттон объясняет публичные выступления прежде всего вопросами безопасности. Он считает, что наблюдения неизвестных объектов над военными и ядерными объектами требуют внимания, поскольку их происхождение и намерения остаются непонятными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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